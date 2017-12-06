Сегодня 06 декабря 2017 года, 10:29

PLS-2017: IT-платформы - must-have для каждой юркомпании, - Игорь Шевченко, АК «Соколовский и Партнеры»

IT-платформы юрфирмы могут существенно помочь в работе, ведь в них хранится большой массив информации, устанавливаются задачи и сроки их выполнения, осуществляется документооборот, рассказал Игорь Шевченко, советник, руководитель IT/IP-практики АК «Соколовский и Партнеры», в ходе бизнес-завтрака «Legal Tech», с которого стартовал второй день V Международного форума продвижения юридических услуг.

В IT-платформе юридической фирмы можно выделить три уровня: управление задачами (установка задач и исполнителей, дедлайны и т.д.); управление временем (каждая задача имеет свое время для выполенения, либо по таймеру, либо по факту, и в результате можно получить биллинговые отчеты как для клиента, так и для руководителя); документооборот (внутренний и внешний). Спикер поделился опытом в создании портала для клиентов юркомпании – некой виртуальной комнаты данных, удобной для клиента. Также г-н Шевченко обратил внимание на важность размещения в такой платформе контактов всех клиентов, что упрощает доступ к ним всех сотрудников. Особенно важно правильно и точно вводить первичные данные в платформу.

Такие платформы – must-have для каждой юридической компании, и перспективы для цифрового развития в нашей стране весьма большие, уверен Игорь Шевченко. «Документ должен рождаться цифровым и умирать цифровым», - считает г-н Шевченко, то есть документы не должны быть бумажными, а юркомпаниям нужно отказываться от использования принтеров в офисах, причем возможности для внедрения таких изменений есть. Кроме того, IT-платформы помогают в автоматизации бизнес-процессов.

Сейчас главное – желание руководителя компании перейти на новые стандарты работы, отметил Игорь Шевченко. Конечно же, закономерно возникает вопрос защиты данных, и, по словам спикера, «за удобство мы очень часто платим рисками».