IT-платформы юрфирмы могут существенно помочь в работе, ведь в них хранится большой массив информации, устанавливаются задачи и сроки их выполнения, осуществляется документооборот, рассказал Игорь Шевченко, советник, руководитель IT/IP-практики АК «Соколовский и Партнеры», в ходе бизнес-завтрака «Legal Tech», с которого стартовал второй день V Международного форума продвижения юридических услуг.
В IT-платформе юридической фирмы можно выделить три уровня: управление задачами (установка задач и исполнителей, дедлайны и т.д.); управление временем (каждая задача имеет свое время для выполенения, либо по таймеру, либо по факту, и в результате можно получить биллинговые отчеты как для клиента, так и для руководителя); документооборот (внутренний и внешний). Спикер поделился опытом в создании портала для клиентов юркомпании – некой виртуальной комнаты данных, удобной для клиента. Также г-н Шевченко обратил внимание на важность размещения в такой платформе контактов всех клиентов, что упрощает доступ к ним всех сотрудников. Особенно важно правильно и точно вводить первичные данные в платформу.
Такие платформы – must-have для каждой юридической компании, и перспективы для цифрового развития в нашей стране весьма большие, уверен Игорь Шевченко. «Документ должен рождаться цифровым и умирать цифровым», - считает г-н Шевченко, то есть документы не должны быть бумажными, а юркомпаниям нужно отказываться от использования принтеров в офисах, причем возможности для внедрения таких изменений есть. Кроме того, IT-платформы помогают в автоматизации бизнес-процессов.
Сейчас главное – желание руководителя компании перейти на новые стандарты работы, отметил Игорь Шевченко. Конечно же, закономерно возникает вопрос защиты данных, и, по словам спикера, «за удобство мы очень часто платим рисками».
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: