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Сегодня 06 декабря 2017 года, 12:00

Президент подписал закон об услугах ЖКХ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О жилищно-коммунальных услугах». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Сообщается, что реализация закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля за их предоставлением, обновлению жилого фонда и повышению эффективности его управлением.

Документ осовременивает правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям услуг ЖКХ, а также вводит новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг. В частности, закон определяет перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок оплаты и применения социальных нормативов.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 заложен механизм выплаты «живых денег» на услуги ЖКХ.