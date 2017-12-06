Президент подписал закон об услугах ЖКХ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О жилищно-коммунальных услугах». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.
Сообщается, что реализация закона будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля за их предоставлением, обновлению жилого фонда и повышению эффективности его управлением.
Документ осовременивает правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям услуг ЖКХ, а также вводит новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг. В частности, закон определяет перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок оплаты и применения социальных нормативов.
Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 заложен механизм выплаты «живых денег» на услуги ЖКХ.
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