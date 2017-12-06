Сегодня 06 декабря 2017 года, 12:00

Парламентский комитет поддержал продление моратория на продажу земли до 2019 года

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-службу парламента

Депутаты рекомендовали Верховному Совету данный законопроект принять за основу и в целом как закон. Соответствующее решение поддержали 17 народных избранников. Соответствующий законопроект был подан в парламент 30 ноября. Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (группа Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (фракция Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (группа Партия Видродження), и Артем Витко (фракция Радикальной партии). Проект закона предлагает продлить мораторий на отчуждение сельхозземель до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.