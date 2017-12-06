Парламентский комитет поддержал продление моратория на продажу земли до 2019 года

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, которым предлагается продлить мораторий на отчуждение и покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-службу парламента
Депутаты рекомендовали Верховному Совету данный законопроект принять за основу и в целом как закон. Соответствующее решение поддержали 17 народных избранников. Соответствующий законопроект был подан в парламент 30 ноября. Инициаторами законопроекта выступили семь народных депутатов: Сергей Лабазюк (группа Воля народа), Валерий Давыденко, Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (фракция Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (группа Партия Видродження), и Артем Витко (фракция Радикальной партии). Проект закона предлагает продлить мораторий на отчуждение сельхозземель до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.
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Нет ничего более вечного, чем "временный" мораторий )))
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