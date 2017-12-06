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PLS-2017: эксперты обсуждают возможности Legal Tech

06 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Второй день V Международного форума продвижения юридических услуг, организованного «Юридической практикой», начался с бизнес-завтрака, посвященного Legal Tech. Модератор данной сессии Евгений Бессарабов, управляющий партнер PSA Consulting & Management Systems, разъяснил понятие Legal Tech и отметил, что еще рано называть что-то «искусственным интеллектом» и давать ему право принимать решения. Технологическими новациями, по словам спикера, занимаются так называемые дисрапторы – новаторы, которые пытаются разрушить стереотипы прошлого, «молодежная тусовка, которая пытается что-то сделать».

В последнее время мы наблюдаем большую цифровую трансформацию во всем мире, обратил внимание Кен Вонг, старший юрист практики ТМТ МЮФ Norton Rose Fulbright (Австралия), и существует несколько категорий технологических решений по оцифровке юридических данных и услуг. Так, создаются платформы самообслуживания, где клиенты, в том числе малый бизнес, могут прочитать простые юридические советы, воспользоваться базой документов и т.п. Также существуют платформы для непосредственной связи с адвокатом, юристом, и такое онлайн-общение дешевле, чем реальная встреча, и экономит время. Кроме того, таким способом заключаются смарт-контракты. Для юристов есть много хайтек-инструментов, которые помогают в анализе документов, принятии решений, ведению дел (позволяют предвидеть судьбу дела). Особенно интересны платформы, которые позволяют клиенту абсолютно самостоятельно находить ответы на вопросы, помогают без юристов готовить документы в суд и пр., отметил Кен Вонг. Такие платформы могут полностью заменить юридического консультанта и ускорить судопроизводство.

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