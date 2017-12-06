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Правительство установило предельный размер вознаграждения госисполнителям при выполнении задания исполнительной группой

06 декабря 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Правительство установило предельный размер вознаграждения государственным исполнителям, когда выполнение исполнительного документа было обеспечено исполнительной группой. Об этом идет речь в постановлении КМУ «О внесении изменений в пункт 7 Порядка выплаты вознаграждений государственным исполнителям и их размеров и размера основной вознаграждения частного исполнителя» № 914 - редакция от 01.12.2017 года.

Постановление предусматривает ограничение указанного вознаграждения не более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Это обеспечит единый максимальный размер вознаграждения государственным исполнителям, который они смогут получить в случае фактического исполнения (полного или частичного) исполнительного документа, независимо от того выполнено оно исполнительной группой или исполнителем.

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