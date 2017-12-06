Сегодня 06 декабря 2017 года, 10:29

КМУ утвердил перечень судов, охрана которых осуществляется подразделениями Нацполиции и Нацгвардии

Правительство постановлением «Об утверждении перечней судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии» № 902 - редакция от 01.12.2017 года утвердило исчерпывающий перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.

С полным перечнем судов, которые охраняют Нацгвардия и Нацполиция можно ознакомиться по ссылке.

Также утверждено, что временно в населенных пунктах, расположенных на территории проведения антитеррористической операции (на период до завершения антитеррористической операции), и в населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины не осуществляется охрана судов.

Напомним, что пунктом 39 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны, поддержания общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суда, а также охрана помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса зди йснюються подразделениями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины.