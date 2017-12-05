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PLS 2017: Для изучения новых явлений в экономике и моделирования нормативно-правовой среды будущего Sayenko Kharenkо создали Neworld Lab

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Law, Tech & ADVOQ: изменения, которые происходят уже сегодня», – с такой темой в ходе V Международного форума продвижения юридических услуг выступил коммерческий директор TCM Group Ukraine Дмитрий Говорун. Сервис ADVOQ позволяет в онлайн-режиме выбрать адвоката с учетом спектра услуг, цены или места нахождения клиента. Команда TCM выступает в роли ментора для этого проекта. Клиент выбирает себе консультанта с учетом таких критериев, как например почасовая ставка или фиксированная плата за конкретную услугу. Также можно получить бесплатную консультацию от нескольких специалистов одновременно или же проконсультироваться в режиме видеоконференции. Дмитрий Говорун отметил, что это гибкий инструмент для продвижения персонального бренда адвоката или компании.

В свою очередь партнер ЮФ Sayenko Kharenkо Назар Чернявский отметил, что на юридическом рынке, когда говорят об инновациях, принято обсуждать технологии или автоматизацию каких-то процессов. Он называет их прикладными инновациями. По словам г-на Чернявского, в связи с возникновением новой экономики необходимо менять форматы построения юридического бизнеса. В этом году они запустили отдельное подразделение Neworld Lab – созданное с целью изучения новых явлений в экономике и моделирования нормативно-правовой среды будущего. «Мы исследуем процессы в различных сферах новой и креативной экономики и разрабатываем новые юридические инструменты», - отметил Назар Чернявский. По его словам, они солидарны с австралийскими коллегами в том, что впору говорить о появлении новой концепции «NewLaw».

В завершение руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина» Ольга Лукьянова рассказала о диджитализации работы юридического департамента предприятия – к чему готовиться юрфирмам? Передовые технологии в своей работе компания «Хенкель» использует уже давно, и диджитализация – одно из стратегических направлений. В вопросе диджитализации, по словам г-жи Лукьяновой, ее компания продвинулась намного лет вперед. Они получают экспертизу в течении нескольких секунд, а к внешнему юристу они придут только когда им понадобиться «двойное мнение» или в связи с необходимостью представления интересов в суде (в связи с введением адвокатской монополии). К примеру, с 1 января 2018-го компания «Хенкель» отказывается от стационарных телефонов, полностью переходя на скайп-общение. Ольга Лукьянова отметила, что передовые технологии внедрены на уровне корпорации.

Подводя итоги секции модератор, партнер KPMG Law Сергей Попов согласился с коллегами в том, что юрфирмы должны постепенно осваивать новую концепцию «NewLaw», но при этом не терять качество.

Первый день V Международного форума продвижения юридических услуг завершил свою работу.

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