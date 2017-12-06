7 декабря планируется провести заседание Совета судей Украины

Заседание Совета судей Украины состоится 7 декабря с.г. в помещении Верховного Суда Украины.
В повестке дня заседания рассмотрение следующих вопросов:
1. О созыве ХV очередного съезда судей Украины.
2. О сохранении за местными хозяйственными и местными административными судами функций распорядителей бюджетных средств по финансовому обеспечению их деятельности.
3. Об обращении Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.
4. О назначении члена Квалификационной комиссии частных исполнителей и члена Дисциплинарной комиссии частных исполнителей.
5. О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей и других представителей судебной системы и его урегулирования, утвержденного решением Совета судей Украины от 04.02.2016 № 2.
6. О разъяснении некоторых вопросов конфликта интересов.
7. О практической реализации положений Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».
8. Об утверждении Положения о порядке выдвижения кандидатов в члены Совета судей Украины.
9. О результатах проверки организации деятельности Южноукраинского городского суда Николаевской области.
10. О поощрении.
11. Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о состоянии охраны зданий судов Украины.
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