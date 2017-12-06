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Сегодня 06 декабря 2017 года, 10:29

7 декабря планируется провести заседание Совета судей Украины

Заседание Совета судей Украины состоится 7 декабря с.г. в помещении Верховного Суда Украины.

В повестке дня заседания рассмотрение следующих вопросов:

1. О созыве ХV очередного съезда судей Украины.

2. О сохранении за местными хозяйственными и местными административными судами функций распорядителей бюджетных средств по финансовому обеспечению их деятельности.

3. Об обращении Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

4. О назначении члена Квалификационной комиссии частных исполнителей и члена Дисциплинарной комиссии частных исполнителей.

5. О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей и других представителей судебной системы и его урегулирования, утвержденного решением Совета судей Украины от 04.02.2016 № 2.

6. О разъяснении некоторых вопросов конфликта интересов.

7. О практической реализации положений Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

8. Об утверждении Положения о порядке выдвижения кандидатов в члены Совета судей Украины.

9. О результатах проверки организации деятельности Южноукраинского городского суда Николаевской области.

10. О поощрении.

11. Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о состоянии охраны зданий судов Украины.