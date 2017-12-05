Сегодня 05 декабря 2017 года, 19:20

PLS 2017: «NewLaw» - это новая философия, адаптирована к радикальным технологическим изменениям, - Кен Вонг, старший юрист практики ТМТ МЮФ Norton Rose Fulbright (Австралия)

Самая инновационная сессия V Международного форума продвижения юридических услуг продолжает свою работу.

Обзор австралийского юридического рынка презентовал старший юрист практики ТМТ МЮФ Norton Rose Fulbright Кен Вонг (Австралия). Этот рынок очень изменчив и сейчас переживает огромные изменения. Дорога к партнерству стала длиннее и сложнее, а конкуренция на рынке очень высокая.

Более детально г-н Вонг остановился на новой концепции «NewLaw». По его словам, «NewLaw» это не новое законодательство, это новая технология, новый концепт, новая бизнес-модель ведения юридического бизнеса. Этот термин существует в противовес «BigLaw» (классическая модель ведения юрбиза). «NewLaw» - это философия, адаптирована к радикальным изменениям», - подчеркнул спикер. Это технология, позволяющая экономить деньги и время, и работать по более гибкому графику. Кен Вонг убежден, что будущее за «NewLaw». В тоже время гость из Австралии считает, что технологии пока не способны заменить юриста, но они могут помочь юристу оказывать свои услуги более качественно.

Кто такой product owner и зачем он нужен инновационной юридической фирме? На этот вопрос отвечал CEO Axon Partners Дмитрий Гадомский. Но начал он с рассказа о своих проектах, касающихся создания ботов. Первым был бот Франкенштейн. На этом они не остановились и создали платформу для того, чтобы каждый мог создать бота. Также был создан бот на чат-платформе. Сейчас они делают внутреннюю базу знаний.

Но вернемся к теме. Дмитрий Гадомский отметил, что product owner это лицо, которое должно понимать, что делать с инновационными идеями. На себе он должен «завязать» несколько функций. Это лицо должно объяснить разработчикам идею, должно понимать, нужна ли эта идея рынку, должно понять, какой функционал хотят и что нужно пользователям. Почему юристы хорошие product owner? Они быстро учатся, да. Но юристы плохие product owner. И вот почему: гуманитарный состав ума, привычка к быстрой обратной связи, неумение понятно писать, проблемы с воображением. Product owner г-н Гадомский сравнил с центральным полузащитником. Эго особенность в том, что на поле он может играть на любой позиции.