Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 декабря 2017 года, 19:20

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

PLS 2017: «NewLaw» - это новая философия, адаптирована к радикальным технологическим изменениям, - Кен Вонг, старший юрист практики ТМТ МЮФ Norton Rose Fulbright (Австралия)

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Самая инновационная сессия V Международного форума продвижения юридических услуг продолжает свою работу.

Обзор австралийского юридического рынка презентовал старший юрист практики ТМТ МЮФ Norton Rose Fulbright Кен Вонг (Австралия). Этот рынок очень изменчив и сейчас переживает огромные изменения. Дорога к партнерству стала длиннее и сложнее, а конкуренция на рынке очень высокая.

Более детально г-н Вонг остановился на новой концепции «NewLaw». По его словам, «NewLaw» это не новое законодательство, это новая технология, новый концепт, новая бизнес-модель ведения юридического бизнеса. Этот термин существует в противовес «BigLaw» (классическая модель ведения юрбиза). «NewLaw» - это философия, адаптирована к радикальным изменениям», - подчеркнул спикер. Это технология, позволяющая экономить деньги и время, и работать по более гибкому графику. Кен Вонг убежден, что будущее за «NewLaw». В тоже время гость из Австралии считает, что технологии пока не способны заменить юриста, но они могут помочь юристу оказывать свои услуги более качественно.

Кто такой product owner и зачем он нужен инновационной юридической фирме? На этот вопрос отвечал CEO Axon Partners Дмитрий Гадомский. Но начал он с рассказа о своих проектах, касающихся создания ботов. Первым был бот Франкенштейн. На этом они не остановились и создали платформу для того, чтобы каждый мог создать бота. Также был создан бот на чат-платформе. Сейчас они делают внутреннюю базу знаний.

Но вернемся к теме. Дмитрий Гадомский отметил, что product owner это лицо, которое должно понимать, что делать с инновационными идеями. На себе он должен «завязать» несколько функций. Это лицо должно объяснить разработчикам идею, должно понимать, нужна ли эта идея рынку, должно понять, какой функционал хотят и что нужно пользователям. Почему юристы хорошие product owner? Они быстро учатся, да. Но юристы плохие product owner. И вот почему: гуманитарный состав ума, привычка к быстрой обратной связи, неумение понятно писать, проблемы с воображением. Product owner г-н Гадомский сравнил с центральным полузащитником. Эго особенность в том, что на поле он может играть на любой позиции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом