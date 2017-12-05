Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 декабря 2017 года, 17:49

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

PLS 2017: Введение инноваций в юридический бизнес происходит довольно медленно, - Игорь Олехов, партнер МЮФ Baker McKenzie

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Начала работу последняя сессия первого дня V Международного форума продвижения юридических услуг – «Инновации. В какие технологические решения инвестируют юристы». Модератором выступает партнер KPMG Law Сергей Попов.

На значении инноваций для юридической фирмы остановился партнер МЮФ Baker McKenzie Игорь Олехов. Он представил европейские и украинские взгляды на инновации. Baker McKenzie всегда были динамичной и инновационной фирмой. Сейчас они ставят перед собой задачу понять, в чем будет заключаться работа юриста в будущем. Г-н Олехов отметил, что пока клиенты приходят по существующим каналам, едва ли бизнес-модель юридических компаний будут очень быстро развиваться. Введение инноваций в большой, глобальной компании проблемно с точки зрения принятия быстрых решений, она имеет свои правила управления рисками. Более детально Игорь Олехов остановился на используемых ими продуктах. К примеру, англоязычными офисами активно используется в основном для due diligence самообучаемая система eBrevia. Помимо этого они развивают проекты, направленные на автоматизацию экспертизы и знаний (Law In Context, Harmony BD, Contract Express, FinTech). «Введение инноваций в юридический бизнес происходит довольно медленно. Перед тем как произойдет какой-то скачек, юристы и юридические компании должны пережить много мелких изменений. И только после этого инновации можно будет увидеть более четко», - подчеркнул спикер. По его словам сейчас можно наблюдать повышение уровня кооперации между юридическими фирмами и другими участниками рынка в вопросе инноваций.

Затем на инновациях, которые стали драйвером изменений в KPMG остановился партнер, руководитель Центра разработки продуктов KPMG Law Константин Карпушин. Почему вообще возникла необходимость разработок? Как и в большинстве глобальных компаний, многие системы «спускаются сверху» и некоторые из них не приспособлены к Украине, системы работают медленно, или вообще не работают и только раздражают сотрудников. Системы не имели гибкости. Именно так возникла идея создать Центр разработки продуктов. «Зачем компании нужны инновации?», - задался вопросом Константин Карпушин и ответил: «Если у сотрудников вашей компании «потухли глаза» - вы небоскреб не постоите, а компания развиваться не будет». Первым изменением, которое они внедрили, была CRM-система. Затем они заметили, что система постановки целей работала медленно и неэффективно, а процесс постановки целей был формальным и не приносил реального результата. В связи с этим была разработана система KPMG SMART. Третий продукт, на котором остановился г-н Карпушин - Knowledge Cloud, - это система управления знаниями для девяти стран, предусматривает возможность создания разных каталогов.

«Не надо бояться экспериментировать. Не нужно использовать то, что вам не нравиться, даже если вы являетесь частью глобальной компании», - резюмировал г-н Карпушин.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом