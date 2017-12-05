Сегодня 05 декабря 2017 года, 17:49

PLS 2017: Введение инноваций в юридический бизнес происходит довольно медленно, - Игорь Олехов, партнер МЮФ Baker McKenzie

Начала работу последняя сессия первого дня V Международного форума продвижения юридических услуг – «Инновации. В какие технологические решения инвестируют юристы». Модератором выступает партнер KPMG Law Сергей Попов.

На значении инноваций для юридической фирмы остановился партнер МЮФ Baker McKenzie Игорь Олехов. Он представил европейские и украинские взгляды на инновации. Baker McKenzie всегда были динамичной и инновационной фирмой. Сейчас они ставят перед собой задачу понять, в чем будет заключаться работа юриста в будущем. Г-н Олехов отметил, что пока клиенты приходят по существующим каналам, едва ли бизнес-модель юридических компаний будут очень быстро развиваться. Введение инноваций в большой, глобальной компании проблемно с точки зрения принятия быстрых решений, она имеет свои правила управления рисками. Более детально Игорь Олехов остановился на используемых ими продуктах. К примеру, англоязычными офисами активно используется в основном для due diligence самообучаемая система eBrevia. Помимо этого они развивают проекты, направленные на автоматизацию экспертизы и знаний (Law In Context, Harmony BD, Contract Express, FinTech). «Введение инноваций в юридический бизнес происходит довольно медленно. Перед тем как произойдет какой-то скачек, юристы и юридические компании должны пережить много мелких изменений. И только после этого инновации можно будет увидеть более четко», - подчеркнул спикер. По его словам сейчас можно наблюдать повышение уровня кооперации между юридическими фирмами и другими участниками рынка в вопросе инноваций.

Затем на инновациях, которые стали драйвером изменений в KPMG остановился партнер, руководитель Центра разработки продуктов KPMG Law Константин Карпушин. Почему вообще возникла необходимость разработок? Как и в большинстве глобальных компаний, многие системы «спускаются сверху» и некоторые из них не приспособлены к Украине, системы работают медленно, или вообще не работают и только раздражают сотрудников. Системы не имели гибкости. Именно так возникла идея создать Центр разработки продуктов. «Зачем компании нужны инновации?», - задался вопросом Константин Карпушин и ответил: «Если у сотрудников вашей компании «потухли глаза» - вы небоскреб не постоите, а компания развиваться не будет». Первым изменением, которое они внедрили, была CRM-система. Затем они заметили, что система постановки целей работала медленно и неэффективно, а процесс постановки целей был формальным и не приносил реального результата. В связи с этим была разработана система KPMG SMART. Третий продукт, на котором остановился г-н Карпушин - Knowledge Cloud, - это система управления знаниями для девяти стран, предусматривает возможность создания разных каталогов.

«Не надо бояться экспериментировать. Не нужно использовать то, что вам не нравиться, даже если вы являетесь частью глобальной компании», - резюмировал г-н Карпушин.