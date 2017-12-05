Япония запустит фьючерсы на биткоин вслед за США

Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит фьючерсы на биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro. Вслед за американскими площадками CBOE и CME Group о своих планах по запуску фьючерсов на биткоин сообщила Tokyo Financial Exchange.
Как пояснил глава площадки Сьодзо Ота, сначала для этого потребуется изменить японское законодательство.
«Как только криптовалюты будут квалифицированы в качестве финансовых продуктов согласно закону о финансовых инструментах и биржах, мы разместим фьючерсы в кратчайшие сроки», - отметил он.
«Для этого мы создадим рабочую группу, которая займется изучением различных аспектов, включая текущий статус биткоина, его перспективы и форму, в которой он будет принят японским обществом», - добавил глава.
Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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