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Япония запустит фьючерсы на биткоин вслед за США

05 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит фьючерсы на биткоин. Об этом сообщает Insider.Pro. Вслед за американскими площадками CBOE и CME Group о своих планах по запуску фьючерсов на биткоин сообщила Tokyo Financial Exchange.

Как пояснил глава площадки Сьодзо Ота, сначала для этого потребуется изменить японское законодательство.

«Как только криптовалюты будут квалифицированы в качестве финансовых продуктов согласно закону о финансовых инструментах и биржах, мы разместим фьючерсы в кратчайшие сроки», - отметил он.

«Для этого мы создадим рабочую группу, которая займется изучением различных аспектов, включая текущий статус биткоина, его перспективы и форму, в ко­то­рой он будет принят японским обществом», - добавил глава.

Напомним, комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

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