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Депутаты поддержали закон, которым Госспецслужба транспорта входит в подчинение Минобороны Украины

05 декабря 2017 года Источник:День

Верховный Совет принял в целом законопроект №7242, которым подчинила Государственную специальную службу транспорта Минобороны вместо Министерства инфраструктуры. Такое решение поддержали 232 народных депутата.

Так, Государство службу транспорта включили в систему Министерства обороны Украины с уточнением организационных основ ее функционирования в мирное время и особый период.

Ожидается, что это позволит оптимизировать составляющие сектора безопасности и обороны Украины, повысить эффективность планирования их применения, а также обеспечить рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения обороноспособности государства.

На это пойдут бюджетные деньги, предусмотренные для Мининфраструктуры и Минобороны, и из других разрешенных законодательством источников.

Данный документ определяет общую численность Государственной специальной службы транспорта, которая составит 5 тыс. лиц, в том числе 4 тыс. 600 военнослужащих.

Согласно пояснительной записке, данный закон выполняет решение СНБО от 13 сентября 2017 года, введенное в действие указом президента №278/2017. Данное решение предусматривает функционирование с 1 января 2018 года Государственной специальной службы транспорта в системе Министерства обороны Украины.

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