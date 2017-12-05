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ЕС утвердил черный список «налоговых гаваней» из 17 стран

05 декабря 2017 года Источник:Европейская правда

Министры финансов стран ЕС во вторник утвердили «черный список» налоговых гаваней, в который вошли 17 юрисдикций за пределами Евросоюза. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Сегодня мы приняли на уровне ЕС перечень стран, которые не делают того, что необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Этот список является черным списком, включающим 17 государств», - сказал Ле Мэр.

По информации Reuters, в «черный список» вошли следующие страны и территории: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Ле Мэр отметил, что 47 других юрисдикций включены в общий «серый» список стран, которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но взяли на себя обязательства изменить свои налоговые правила.

Официальное решение и перечень стран должны опубликовать позже на сайте Совета ЕС.

ЕС принял решение создать единый «черный список» после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers.

На данный момент у каждого государства ЕС есть свои списки юрисдикций, которые слабо согласуются в налоговых вопросах. Критерии определения «налоговой гавани» сильно различаются среди государств ЕС, а некоторые из них не допускают каких-либо юрисдикций в своих национальных черных списках.

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