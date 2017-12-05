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PLS 2017: эксперты поделились советами по вопросу инвестирования в развитие

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика
Управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова Управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова

Говоря об инвестировании в развитие на V Международном форуме продвижения юридических услуг, управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова поделилась собственным опытом. По ее словам, разумное развитие компании должно соотноситься с функционированием. «Если у вас нет сбалансированного и системного менеджмента – ваша пирамида развалится», – предупреждает спикер.

Наталья Ульянова также остановилась на принципе сотворчества. Она рекомендует советоваться с командой, работать коллективно – вместе решения принимаются эффективнее. Кроме того, спикер убеждена, что стоит инвестировать не только в маркетинг и развитие, но и в команду. Команда должна быть разнообразной - нужен человек, который мыслит не так как вы.

По словам директора патентно-юридической компании IPStyle Марии Ортинской, одним из элементов развития является участие в международных профессиональных организациях. Кроме клиентов там можно найти и друзей. Г-жа Ортинская отметила, что участие в международных ассоциациях помогает и в вопросе рекомендаций, и в вопросе поиска подрядчиков. Помимо этого, участие в международных мероприятиях – источник для новых идей и возможность получить информацию «из первых уст». При выборе ассоциации г-жа Ортинская рекомендует обращать внимание на количество участников. В числе первых шагов она выделила: найти ментора (официального или неофициального), найти неформальный клуб, список вечеринок и канал в мессенджере. Последующие шаги: система и регулярность, комбинация офлайн и онлайн участия, работа между конференциями, участие в комитетах, написание гайдов в рамках своей экспертизы.

На рентабельности инвестиций вложенных в маркетинг и PR для продвижения, привлечения и удержания клиентов остановился управляющий партнер LEMAN International Law Group Артем Атепалихин. Над чем они задумывались? Маркетинг компании – залог эффективного движения. Но в тоже время, клиенты, которые готовы заплатить компании, по его словам, должны искать компанию сами. При этом, вкладывая деньги в маркетинг и пиар компания LEMAN не смотрит пришли ли клиенты по этим каналам. Артем Атепалихин подчеркнул, что в приоритете компании и юристов должна быть узнаваемость, репутация и бренд. Спикер поделился, что рентабельность их маркетинговых действий составляет ноль. При этом за чуть более года они получили десять постоянных клиентов. Час работы они оценивают на уровне ТОП-20 юридических фирм.

Консультант по вопросам стратегии и развития Ирина Никитина предложила поговорить не о деньгах, а о терминах. Что такое «инвестирование»? Что такое «развитие»? В пример она привела метафору: представьте себе, что вы находитесь в роскошном доме перед камином, где вместо дров горят пачки долларов. Пока вы подбрасываете доллары в камин – тепло есть. Вот так, по ее мнению, выглядит инвестиции в развитие юридического бизнеса. Это точно инвестиции или расход? Кто-то хочет инвестировать в развитие себя, кто-то в развитие отношений, кто-то в развитие бренда бизнеса. А юридический – это вообще бизнес или ремесло? По словам г-жи Никитиной в наших широтах это скорее про ремесло.

Как измерить маркетинговую эффективность? Таким вопросом задалась партнер Legal Marketing Solutions Татьяна Бенько. Есть четыре ключевых блока инвестирования. Если говорить о CRM, то замеряются обороты, прибыльность, новые клиенты и проекты, дела, рекомендации и удовлетворенность. В Business Development «точками измерения» выступают контакты/лиды, рефералы, тендерные шотлисты, конверсия лидов и клиентов. Если говорить о бренде, то измеряется узнаваемость, привлекательность, профессиональные рейтинги, участники собственных ивентов, повторные посещения, позитивные отзывы. В PR изменяется публикации, упоминания в СМИ, лайки, подписчики, просмотры. Также Татьяна Бенько выделила «ТОП 5» маркетинговых KPI: коэффициент роста клиентской базы, степень удержания клиентов, стоимость привлечения клиентов, средний доход на одного клиента, маркетинговые затраты на клиента.

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