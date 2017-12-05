Сегодня 05 декабря 2017 года, 16:18

PLS 2017: Совокупный доход 50 ведущих юрфирм Украины в 2017 году составил 200 млн долларов США, - Р.Колесник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика»

Начала работу панельная дискуссия «Инвестирование в развитие» V Международного форума продвижения юридических услуг. Модератором дискуссии выступает управляющий партнер Spenser & Kauffmann Юрий Петренко. Участники дискуссии: шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник, управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова, директор патентно-юридической компании IPStyle Мария Ортинская, управляющий партнер LEMAN International Law Group Артем Атепалихин, консультант по вопросам стратегии и развития Ирина Никитина и партнер Legal Marketing Solutions Татьяна Бенько.

Рустам Колесник рассказал о динамике украинского рынка юридических услуг по результатам ежегодного исследования «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года». По его словам, совокупный доход 50 ведущих юрфирм Украины в 2017 году составил 200 млн долларов США (5,4 млрд грн). В сравнении с предыдущим годом совокупный доход вырос на 15%. Говоря о распределении совокупного дохода ведущих юрфирм Украины, то из около 5,4 млдр грн – 1,5 млрд грн принадлежит пяти наиболее доходным юрфирмам. «Бронзовая лига» имеет около 1,01 млрд грн дохода.

Кроме того спикер выделил и совокупный доход «топ-50» и по отраслям практики. Так, 48% приходится на: разрешение споров (24%), корпоративное право и M&A (13%) и на налоговое право (11%). Еще 37% составляют: банковское и финансовое право, реструктуризация и банкротство (по 7%), интеллектуальная собственность (6%), уголовное право (5%), защита бизнеса, земельное право и недвижимость, конкурентное право (по 4%). Другие практики составляют 15%.

Почти половина – 48% клиентов 50 ведущих юрфирм по отраслям экономики составляют банковский сектор и финансовые учреждения (18%), агросектор и пищевая промышленность (11%), энергетика (10%), телекоммуникации и ІТ (9%). Еще 32% составляют FMCG и торговля, недвижимость и строительство (по 8%), медицина и фармацевтика (6%), транспорт и логистика, государственный сектор (по 5%). Остальных 20% приходится на другие компании.

Г-н Колесник отметил, что, к примеру, судебная практика есть в 93% компаний, корпоративное право в 90,7% компаний (в сравнении с прошлым годом практика выросла на 13%).