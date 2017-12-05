Сегодня 05 декабря 2017 года, 17:49

Национальный банк усовершенствовал порядок хранения и раскрытия банковской тайны

Национальный банк обновил действующие нормы правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, урегулировал вопросы раскрытия банками в электронном виде информации, содержащей банковскую тайну. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №124 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении изменений в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны», сообщается на сайте регулятора.

НБУ обновил ссылки на законодательные акты Украины, во исполнение которых приняты правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде.

Нацбанк также урегулировал особенности предоставления банками информации, содержащей банковскую тайну, Национальному антикоррупционному бюро Украины и частным исполнителям.

Кроме того НБУ а также урегулировал использование печатей в связи со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями».

«Банки предоставляют информацию, содержащую банковскую тайну, и в том случае, если к надлежащим образом оформленному требованию соответствующего государственного органа прилагается перечень наименований конкретных юридических лиц и/или фамилий, имен и отчеств физических лиц-субъектов предпринимательской деятельности вместе с идентификационными кодами юридических лиц согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины/регистрационных номеров учетных карточек налогоплательщиков или серий и номеров паспортов», - говорится в постановлении.

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.