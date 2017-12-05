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Парламент поддержал закон о равных правах женщин и мужчин во время службы в ВСУ

05 декабря 2017 года Источник:День

Верховный Совет поддержал за основу законопроект №6109 об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. «За» проголосовали 230 народных избранников.

Проект закона исключает из устава внутренней службы ВСУ норму, согласно которой женщин-военнослужащих не назначают в суточный наряд.

В законе «О воинской обязанности и военной службе» намерены прописать, что женщины проходят военную службу на равных с мужчинами. В частности, речь идет о службе по контракту, назначении на должности, получении воинских званий, выполнении задач военной службы, направлении в командировки, привлечении к ответственности за нарушение воинской дисциплины, прохождении военной службы в военном резерве, выполнении воинского долга в запасе и прочее.

Документ предоставляет право женщинам служить до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Отменяются ограничения относительно службы женщин в военном запасе.

От прохождения сборов намерены освобождать не всех женщин-военнослужащих, а только беременных.

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Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

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