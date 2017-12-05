Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС завершило свою работу. По предложению председателя Суда Богдана Львова, было принято решение снять с рассмотрения вопросы об избрании судей в состав объединенной палаты судей КХС ВС и о нагрузке судей этого суда, занимающих административные должности, и рассмотреть их на следующем собрании судей КХС ВС.
Вопрос об избрании заместителя председателя КХС ВС также был снят с рассмотрения. По предложению г-на Львова судьи к нему вернутся в следующем году.
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