Сегодня 05 декабря 2017 года, 14:47

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС завершило свою работу

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС завершило свою работу. По предложению председателя Суда Богдана Львова, было принято решение снять с рассмотрения вопросы об избрании судей в состав объединенной палаты судей КХС ВС и о нагрузке судей этого суда, занимающих административные должности, и рассмотреть их на следующем собрании судей КХС ВС.

Вопрос об избрании заместителя председателя КХС ВС также был снят с рассмотрения. По предложению г-на Львова судьи к нему вернутся в следующем году.