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Австрийский Верховный суд узаконил «брак для всех»

05 декабря 2017 года Источник:Корреспондент

Конституционный суд Австрии во вторник, 5 декабря, узаконил так называемый «брак для всех». На основании этого решения однополые пары 1 января 2019 года смогут заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные.

Ранее гомосексуалисты в Австрии могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме «однополых партнерств», но такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки.

Суд решил, что разница между этими формами законных отношений противоречит конституции страны, в частности нарушает запрет на дискриминацию.

В текущем году подобный закон был принят в Германии. До этого с 2001 года в ФРГ разрешалась регистрация однополых партнерств.

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Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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