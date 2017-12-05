Сегодня 05 декабря 2017 года, 16:18

Австрийский Верховный суд узаконил «брак для всех»

Конституционный суд Австрии во вторник, 5 декабря, узаконил так называемый «брак для всех». На основании этого решения однополые пары 1 января 2019 года смогут заключать официальный брак точно так же, как и гетеросексуальные.

Ранее гомосексуалисты в Австрии могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме «однополых партнерств», но такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки.

Суд решил, что разница между этими формами законных отношений противоречит конституции страны, в частности нарушает запрет на дискриминацию.

В текущем году подобный закон был принят в Германии. До этого с 2001 года в ФРГ разрешалась регистрация однополых партнерств.