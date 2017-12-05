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Избраны секретари 4 судебных палат Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Судебные палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) в рамках тайного голосования избрали своих секретарей.

Секретарем судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве избран Владимир Погребняк; судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством — Владимир Селиваненко; судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах — Анна Вронская; судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и прав собственности— Татьяна Дроботова.

Отметим, что на должность секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах также претендовал Александр Мамалуй, но он набрал меньше голосов коллег, чем его визави — г-жа Вронская.

Заместителем председателя КХС ВС станет один из секретарей палат.

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№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

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Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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