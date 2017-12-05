Судебные палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) в рамках тайного голосования избрали своих секретарей.
Секретарем судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве избран Владимир Погребняк; судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством — Владимир Селиваненко; судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах — Анна Вронская; судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и прав собственности— Татьяна Дроботова.
Отметим, что на должность секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах также претендовал Александр Мамалуй, но он набрал меньше голосов коллег, чем его визави — г-жа Вронская.
Заместителем председателя КХС ВС станет один из секретарей палат.
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