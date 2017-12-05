Сегодня 05 декабря 2017 года, 14:47

Избраны секретари 4 судебных палат Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

Судебные палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) в рамках тайного голосования избрали своих секретарей.

Секретарем судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве избран Владимир Погребняк; судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством — Владимир Селиваненко; судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах — Анна Вронская; судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и прав собственности— Татьяна Дроботова.

Отметим, что на должность секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах также претендовал Александр Мамалуй, но он набрал меньше голосов коллег, чем его визави — г-жа Вронская.

Заместителем председателя КХС ВС станет один из секретарей палат.