Сегодня 05 декабря 2017 года, 14:47

PLS-2017: Как «настроиться на волну» клиента и что необходимо для получения работы по рекомендациям

V Международный форум продвижения юридических услуг продолжает работу. Партнер казахстанской юрфирмы Unicase Артем Тимошенко приоткрыл завесу тайны в вопросах работы с азиатскими инвесторами. В начале своего доклада он подчеркнул, что фокус мировой экономики все больше смещается в Азию, «Восток приходит на Запад и уже начинает диктовать определенные вещи», а стратегия и тактика привлечения азиатских клиентов абсолютно не коррелирует с европейскими подходами. У каждой станы есть свои особенности, но квинтэссенцией являются китайские клиенты, «это другая ментальность, другая культура», — подчеркнул докладчик. Артем Тимошенко поделился опытом работы с китайскими инвесторами, сделав акцент на особенностях делового общения.

Как достичь дзена с клиентом поколения Z, участникам форума рассказала Ирина Химчак, партнер коммуникационного агентства Be-Centric. Клиенты этого поколения по оценкам станут крупнейшими потребителями товаров и услуг уже через 5 лет. Докладчик рассказала, каким требованиям должен соответствовать бренд, привлекательный для клиента поколения Z и как юрфирме адаптироваться к их запросам.

Ольга Усенко, главный редактор The Ukrainian Journal of Business Law, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients презентовала итоги своего исследования привлечения клиентов на основе referrals в юридическом бизнесе Украины. Согласно полученным данным наиболее «зависим» от субподряда премиум сегмент юррынка, но в основном речь идет о совместной работе с международными юрфирмами над трансграничными проектами. Также достаточно много работы «по рекомендациям» получают узкоспециализированные юрфирмы бутикового сегмента. В то же время в сегменте мид-маркет доля referrals существенно ниже. А анализируя ответы респондентов касательно ключевых факторов при выборе международной юридической фирмы при выборе субподрядчика на Украине г-за Усенко отметила важность персонального контакта с партнером, скорость реакции, цена тоже имеет значение, хотя и не первостепенное.