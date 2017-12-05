Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 декабря 2017 года, 16:18

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Розничное кредитование на Украине с начала года выросло на 30%, - НБУ

05 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Рост розничного кредитования на Украине с начала 2017 года составил 30% благодаря низкой сравнительной базе в прошлом году, сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети со ссылкой на заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

По словам Е.Рожковой, также во втором квартале начало активно расти корпоративное кредитование.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы кредитный портфель банков будет расти быстрее, чем номинальный ВВП, поскольку украинская экономика стремится получить новые займы, - отметила Е.Рожкова. - Национальный банк постоянно следит за практикой кредитования, чтобы убедиться, что банки должным образом оценивают кредитные риски и управляют ими».

Е.Рожкова также сообщила, что на сегодняшний день доля неработающих кредитов в банковской системе Украины составляет 56% от совокупного кредитного портфеля. Она отметила, что, благодаря переходу на международно признанное определение NPL, регулятор увидел реальную картину качества кредитного портфеля украинских банков.

«В частности, на сегодня доля неработающих кредитов превышает 56% совокупного кредитного портфеля. Эффективное урегулирование этой проблемы является главной задачей банковского сектора Украины в ближайшей перспективе», - сказала Е.Рожкова. По ее словам, в 2017 году банки сформировали резервы под плохие кредиты, восстановили прибыльную деятельность и продолжат демонстрировать ее в ближайшие годы. Е.Рожкова также сообщила, что в будущем НБУ не ожидает банкротства крупных банков. Малые банки, акционеры которых не смогут предоставить дополнительный капитал, смогут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе, добавила она.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом