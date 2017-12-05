Сегодня 05 декабря 2017 года, 16:18

Розничное кредитование на Украине с начала года выросло на 30%, - НБУ

Рост розничного кредитования на Украине с начала 2017 года составил 30% благодаря низкой сравнительной базе в прошлом году, сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети со ссылкой на заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

По словам Е.Рожковой, также во втором квартале начало активно расти корпоративное кредитование.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы кредитный портфель банков будет расти быстрее, чем номинальный ВВП, поскольку украинская экономика стремится получить новые займы, - отметила Е.Рожкова. - Национальный банк постоянно следит за практикой кредитования, чтобы убедиться, что банки должным образом оценивают кредитные риски и управляют ими».

Е.Рожкова также сообщила, что на сегодняшний день доля неработающих кредитов в банковской системе Украины составляет 56% от совокупного кредитного портфеля. Она отметила, что, благодаря переходу на международно признанное определение NPL, регулятор увидел реальную картину качества кредитного портфеля украинских банков.

«В частности, на сегодня доля неработающих кредитов превышает 56% совокупного кредитного портфеля. Эффективное урегулирование этой проблемы является главной задачей банковского сектора Украины в ближайшей перспективе», - сказала Е.Рожкова. По ее словам, в 2017 году банки сформировали резервы под плохие кредиты, восстановили прибыльную деятельность и продолжат демонстрировать ее в ближайшие годы. Е.Рожкова также сообщила, что в будущем НБУ не ожидает банкротства крупных банков. Малые банки, акционеры которых не смогут предоставить дополнительный капитал, смогут вернуть НБУ банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе, добавила она.