PLS-2017: докладчики форума проанализировали тренды привлечения и удержания клиентов

Об актуальных тенденциях привлечения и удержания клиентов участникам V Международный форум продвижения юридических услуг рассказали докладчики профильной сессии: Елена Линник, управляющий партнер Gryphon Group, Станислав Скрипник, исполнительный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm, Валерий Папакуль, партнер АБ «Степановский, Папакуль и Партнеры» (Беларусь), Артем Тимошенко, партнер ЮФ Unicase (Казахстан), Ольга Усенко, главный редактор The Ukrainian Journal of Business Law, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, Ирина Химчак, партнер коммуникационного агентства Be-Centric. Модерировала Ольга Просянюк, управляющий партнер АО AVER LEX.

Елена Линник сделала акцент на фундаментальные изменения в отрасли, задав злободневный вопрос — есть ли будущее у юридической профессии? В рамках своего выступления она сосредоточилась на киберизации юруслуг, проанализировав какой функционал юрфирмы может быть замещен IT-системами, рассказала о трансформации запросов и ожиданий клиентов, трансформации актуальных юридических продуктов, а также трансформаций юридической фирмы — приведя в заключение примеры офисов юрфирм будущего.

«В юрбизнеса нужна адаптированность и гибкость. Переквалификация не просто мода, но необходимость. Юридический продукт в классическом виде уходит в прошлое», — резюмировала Елена Линник.

Станислав Скрипник говорил о продажах существующим клиентам как тренде 2017 года. «Существующие клиенты — это «золотой запас» юрфирмы, который всегда обеспечит финансовые поступления, используемые в том числе на развитие бизнеса», — акцентировал докладчик. Он рассказал о специфических алгоритмах поведения системных клиентов, преимуществах долговременного сотрудничества и оптимизации всех процессов. Г-н Скрипник рассказал о различных вариантах коммуникации с существующими клиентами с целью продажи своих услуг.

Доклад Валерия Папакуля был посвящен анализу взаимоотношений с клиентами. Подвергнув сомнению расхожее мнение, что «клиент всегда прав», он рассказал, как привлекать новых клиентов, удерживать существующих и увольнять «не своих». Отвечая на вопрос, что нужно клиенту, г-н Папакуль сместил акцент с потребности клиента, на то как он выбирает услугу. А значит основная задача – правильно идентифицировать ценности клиента. Он также привел примеры того какой стратегии придерживается клиент при выборе юридических советников, и как это должно учитываться в стратегии юрфирмы по привлечению клиентов. «Маркетологи должны больше внимания обращать на рекомендателей», — подчеркнул Валерий Папакуль, причем в эту категорию попадают и существующие клиенты юрфирмы. А говоря о прекращении отношений с клиентами, партнер АБ «Степановский, Папакуль и Партнеры» рекомендовал озаботится тем, чтобы ушедшие клиенты не стали «антирекомендателями» юридической фирмы.