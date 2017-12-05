В Кассационном хозяйственном суде в составе ВС будет действовать 4 судебные палаты

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС (КХС ВС) приняло решение создать 4 судебные палаты (3 из них предусмотренные частью 6, статьи 37 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей») по рассмотрению дел: о банкротстве; о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством; о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах; относительно земельных отношений и прав собственности.
Также собрание КХС ВС утвердили персональные составы коллегий судей в составе судебных палат, специализации судебных палат и судей КХС в составе ВС.
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