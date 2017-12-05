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Кассационный хозяйственный суд делегировал 4 представителей в Большую Палату ВС

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Оглашены результаты тайного голосования за избрание судей Кассационного хозяйственного суда в состав Большой Палаты Верховного Суда. Голоса судей распределились следующим образом:

• Светлана Бакулина - 26;

• Елена Кибенко - 19;

• Лариса Рогач - 29;

• Виталий Уркевич - 24;

• Константин Пильков - 15.

По результатам рейтингового голосования 4 кандидата (все за исключением г-на Пилькова) вошли в состав Большой Палаты ВС.

Напомним, что судейский коллектив Кассационного хозяйственного суда решил избирать не пятерых судей, а четверых, оставив одно место вакантным.

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Комментарии:»

Рад за Кібенко 05 декабря 2017 года 12:51 #

О.Р. - сильний корпоративник, а решту госпождарської юрисдикції підтяге ...

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Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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