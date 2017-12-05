Оглашены результаты тайного голосования за избрание судей Кассационного хозяйственного суда в состав Большой Палаты Верховного Суда. Голоса судей распределились следующим образом:
• Светлана Бакулина - 26;
• Елена Кибенко - 19;
• Лариса Рогач - 29;
• Виталий Уркевич - 24;
• Константин Пильков - 15.
По результатам рейтингового голосования 4 кандидата (все за исключением г-на Пилькова) вошли в состав Большой Палаты ВС.
Напомним, что судейский коллектив Кассационного хозяйственного суда решил избирать не пятерых судей, а четверых, оставив одно место вакантным.
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