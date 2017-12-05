Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 декабря 2017 года, 13:16

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Определились претенденты в состав Большой Палаты ВС от Кассационного хозяйственного суда

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС приступило к вопросу избрания судей в Большую Палату ВС. Владимир Погребняк внес предложение избрать не пятерых судей, а четверых, оставив одно место вакантным. Соответствующую доукомплектацию предложено провести после назначения судей ВС в рамках нового конкурса.

Судьи поддержали это предложение.

В бюллетень для тайного голосования за избрание судей от Кассационного хозяйственного суда в Большую Палату ВС внесены:

  • Светлана Бакулина
    • ;

  • Елена Кибенко
    • ;

  • Лариса Рогач
    • ;

  • Виталий Уркевич
    • ;

  • Константин Пильков (самовыдвижение).

    • Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

     



    Комментарии:»

    Якщо 05 декабря 2017 года 12:50 #

    претендентів 5, а хотять обрати 4???
    Дивно, пятий буде мати можливість говорити про порушення закону - адже по 5 мають обрати...

    Присоединяйтесь к обсуждению!

    Автор *
    E-mail
    Текст *
    Осталось
    из 1000 символов
    * - Поля, обязательные для заполнения.

    № 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

    Адвокатура

    № 49 (1041)
    Архив голосованийVox Populi

    Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

    Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

    Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

    Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

    Первое решение Верховного Суда

    Все вышеперечисленное

    Ничего из перечисленного не считаю главным событием

    Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

    • integrites
    Пресс-релизы

    В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

    Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

    Бесплатная лекция!
    “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

    Далее...

    "Юридическая практика" в соцсетях

    fb youtube fb fb

    Заказ юридической литературы

    ПОДПИСКА

    Что такое RSS?RSS-ленты

    RSS ЮП: Новости

    RSS ЮП: Свежий номер

    На главную
    ЮрПремия
    ТОП 50
    Продвижение
    Магазин
    Реклама
    Авторам
    Контакты
    Отзывы
    База документов
    © Юридическая практика, 1997-2015
    Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом