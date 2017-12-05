Определились претенденты в состав Большой Палаты ВС от Кассационного хозяйственного суда

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС приступило к вопросу избрания судей в Большую Палату ВС. Владимир Погребняк внес предложение избрать не пятерых судей, а четверых, оставив одно место вакантным. Соответствующую доукомплектацию предложено провести после назначения судей ВС в рамках нового конкурса.
Судьи поддержали это предложение.
В бюллетень для тайного голосования за избрание судей от Кассационного хозяйственного суда в Большую Палату ВС внесены:
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претендентів 5, а хотять обрати 4???
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