Сегодня 05 декабря 2017 года, 11:45

Богдан Львов избран председателем Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

По результатам тайного голосования судейского коллектива Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда председателем Суда избран Богдан Львов. За его кандидатуру проголосовали 27 из 29 судей этого суда.

Следует отметить, что глава Кассационного суда избирается сроком на 4 года с правом занимать указанную административную должность не более двух сроков подряд. Собрание судей приняло решение о том, что г-н Львов приступит к исполнению обязанностей на этой должности с 6 декабря 2017 года.