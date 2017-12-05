По результатам тайного голосования судейского коллектива Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда председателем Суда избран Богдан Львов. За его кандидатуру проголосовали 27 из 29 судей этого суда.
Следует отметить, что глава Кассационного суда избирается сроком на 4 года с правом занимать указанную административную должность не более двух сроков подряд. Собрание судей приняло решение о том, что г-н Львов приступит к исполнению обязанностей на этой должности с 6 декабря 2017 года.
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