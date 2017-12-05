Сегодня 05 декабря 2017 года, 11:45

Ключевые вызовы юррынка — в фокусе внимания докладчиков форума PLS-2017

V Международный форум продвижения юридических услуг продолжает работу. Докладчики сосредоточились на ключевых вызовах, с которыми столкнулся бизнес в 2017 году и рассказали об эффективных вариантах реагирования.

Сергей Паперник, руководитель практики банковского и финансового права и FinTech ЮФ Evris презентовал стратегию изменений в юрфирме как ответ на вызовы будущего; Евгений Солодко, управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры» говорил о давлении на бизнес как тренде 2017 года; а Яна Блаунт, менеджер по инновациям в сфере юридического бизнеса МЮФ DLA Piper (Великобритания), проанализировала глобальные тренды в области IТ-инноваций для юристов.

Все юристы, независимо от специализации, сталкиваются с фактами давления на бизнес, — отметил г-н Солодко. Он рассказал о причинах возникновения уголовно-правового воздействия на бизнес и влиянии, которое оно оказывает на рынок юридических услуг — рост спроса на услуги юристов, специализирующихся в white-collar crime. Далее Евгений Солодко описал суровые реалии, в которых приходится ныне работать адвокатам по уголовным делам. А говоря о маркетинге, он заявил, что есть порядка семи «агентств» (СБУ, МВД, НАБУ и т.д.), регулярно обеспечивающих юристов работой.

Сергей Паперник рассказал, как ЮФ Evris прошла путь от украинского представительства кипрской юрфирмы до национальной юрфирмы нового поколения. «Мы хотим быть адекватными поколению людей, которые являются нашими клиентами, нашими партнерами и нашими юристами», — очертил мотивы изменений г-н Паперник. По его мнению, тренды меняются гораздо быстрее, чем на них можно реагировать; предвидеть тренды также не получится; решения следует искать в гибкости бизнеса, быть flexible и за счет этого удерживаться на волнах. Именно такая концепция реализуется в Evris. А ключевое внимание при этом уделяется развитию талантов.

Яна Блаунт поделилась опытом использования клиентских порталов/хабов, использования платформы по управлению проектами для работы внутри компании, а также заключения контрактов и «deal rooms» и т. д. для работы с другими компаниями. В рамках своего выступления она рассказала об особенностях взаимодействия юристов с IT-специалистами и подчеркнула необходимость интеграции IT в глобальную стратегию компании, а также во все ее бизнес-функции.