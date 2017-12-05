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ЮК «A.S.A. GROUP» провела бизнес-завтрак на тему блокировок и отказа в регистрации налоговых накладных

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

30 ноября текущего года Юридическая компания «A.S.A. GROUP» провела бизнес-завтрак на тему блокировок и отказа в регистрации налоговых накладных.

«Как реализовать формулу «чем меньше проблем у бизнеса на «входе», тем спокойнее ему на «выходе», - основной предмет дискуссии на ивенте.

Задачей мероприятия было синтезировать юридический, бухгалтерский и фискальный опыт, чтобы после бизнес-завтрака каждый из участников имел четкий план действий, направленный на минимизацию рисков возникновения проблем с накладными.

Полученные фидбэки от участников свидетельствуют о достижении результата, который ставила перед собой #ASAteam.

«Друзья и Коллеги, мы с большим удовольствием готовы делиться с Вами нашим практическим опытом и дальше», - отмечают в компании.

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