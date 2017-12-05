Сегодня 05 декабря 2017 года, 13:16

Одесский суд продолжает обучать представителей со всех регионов страны

Уже эту пятницу, 8 декабря, Киевский районный суд города Одессы посетят представители Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей. Судьи и сотрудники аппарата пройдут обучение в рамках грантового проекта Ассоциации следственных судей Украины при поддержке Программы USAID «Новое правосудие».

Это уже третье мероприятие, только за последний месяц к проекту приобщились Одесская, Николаевская, Херсонская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская и Черновицкая области.

«Мы сами до сих пор учимся, наши судьи ездили в Молдову, Боснию и Герцеговину, также хотим направить их в Америку. В этой программе нет ничего сложного, главное иметь желание развиваться и совершенствоваться. А благодаря помощи, которую предоставляет проект USAID и нашим практическим советам, каждый суд в стране, который начнет вводить у себя электронное судопроизводство, чтобы оно работало максимально эффективно, справится с этой задачей.

С 1 июля 2018 всем судам Украины придется работать в электронном судопроизводстве, поэтому наша задача - смягчить начало этого процесса и подготовить коллег. Мы ежедневно получаем множество звонков и писем с вопросом - что такое «Электронный суд», как он функционирует. Поэтому мы и хотим помочь коллегам, поделиться опытом: с чего нужно начинать, как налаживать контакт с прокуратурой, налоговой и другими госорганами, - отметил председатель Киевского райсуда Сергей Чванкин.