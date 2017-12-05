Сегодня 05 декабря 2017 года, 14:47

Каким компаниям возместили больше всего НДС в ноябре

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре 2017 года стал экспортер масла и агропродукции «Кернел Трейд» — 1,04 млрд грн, тогда как в октябре эта сумма составляла 23,47 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Согласно данным ГКСУ, первая пятерка получателей НДС в ноябре несколько изменилась в сравнении с октябрем. Мариупольський металлургический комбинат им.Ильича (группа «Метинвест»), возглавшвший список в октябре с показателем в 619,215 млн грн, занял вторую позицию — 671,433 млн грн за ноябрь.

На третьем месте оказался еще один меткомбинат ArcelorMittal Кривой Рог с 633,194 млн грн против 439,383 млн грн в октябре, когда он входил в десятку наибольших получателей НДС.

За АМКР расположилась «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (ГПЗК) с суммой возмещения 527,694 млн грн, в октябре компания отсутствовала в списках получателей возмещения указанного налога. Закрывает пятерку «АТ Каргилл» с показателем 377,782 млн грн, при том что в октябре компания получила 333,291 млн грн.

Во второй пятерке еще четыре агроэкспортера и один меткомбинат. Ее открывает занявший второе место в списке получателей НДС в октябре «АДМ Трейдинг Украина» с показателем 343,4 млн грн в ноябре при 599,691 млн грн в предыдущем отчетном периоде. За ним — ООО «Нибулон» — 335,7 млн грн при 548,463 млн грн в октябре, когда компания занимала третью позицию в списке. Замыкают десятку аффилированная с «Метинвестом» «Запорожстать» — 305,218 млн грн (238,151 млн грн в октябре), «Мироновский хлебопродукт» — 300 млн грн (110 млн грн), «Катеринопольский элеватор» — 230 млн грн.