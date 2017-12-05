Сегодня 05 декабря 2017 года, 11:45

Средняя зарплата в 2018 может вырасти до 10 тысяч грн, - премьер-министр

Средняя заработная плата на Украине в 2018 году может вырасти до 10 тысяч гривен. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

«Я убежден в том, что наша задача на следующий год довести среднюю заработную плату на Украине до уровня не менее 10 тыс гривен. Тогда мы будем возвращать более или менее нормально темп роста средней заработной платы для наемных работников», - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7,4 тысячи гривен, но ее премьер-министр считает недостаточной.

Глава правительства также напомнил, что уже в начале года минимальная заработная плата будет увеличиваться на 500 гривен. Правительство не планирует на этом останавливаться, но для роста нужно, чтобы экономика динамично развивалась.