В ходе собрания судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) на должность председателя этого Суда выдвинута единственная кандидатура - Богдан Львов.
Следует напомнить, что 30 ноября с.г. в ходе первого заседания Пленума ВС Богдан Львов был избран заместителем Председателя ВС.
Отметим, что в рамках брифинга для журналистов, который состоялся по завершении работы Пленума ВС, мы попросили г-на Львова прокомментировать вопрос: может ли «верховный» судья занимать сразу две административные должности, скажем, быть заместителем Председателя ВС и одновременно председателем Кассационного суда в составе ВС? По словам Богдана Львова, профильный судейский закон содержит только два ограничения в этой части: не могут занимать никакие другие административные должности Председатель ВС и судьи Большой палаты ВС (кроме должности секретаря Большой палаты ВС).
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