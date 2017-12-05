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В Киеве проходит собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в помещении Высшего хозяйственного суда Украины проходит собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС), на повестке дня которого, в том числе, вопрос избрания председателя указанного суда.

Так же на повестке дня: избрание судей (5 человек) от КХС ВС в Большую палату ВС, избрание заместителя председателя КХС ВС, создание судебных палат и утверждение их персонально состава и др.

Следует отметить, что в соответствии с частью 6 статьи 37 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в Кассационном хозяйственном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел о (по): банкротстве; защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством; корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам.

Председательствующим на собрании судей, до избрания председателя, назначена Лилия Катеринчук, а секретарем - Валерий Суховой.

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Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

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