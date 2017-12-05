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PLS-2017: Как юристам и маркетологам двигаться в одном направлении, рассказали представители ЮФ Asters

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Партнер ЮФ Asters Игорь Свечкарь, и Виктория Есауленко, директор по маркетингу ЮФ Asters презентовали участникам V Международного форума продвижения юридических услуг как маркетинговую функцию в юрфирме видят партнеры и штатные специалисты по маркетингу. «Значение маркетинга, а также распределение ролей в нем постоянно переоценивается», — отметил г-н Свечкарь. При этом, по его мнению, функция подразделений маркетинга —выступать своеобразным GPS бизнеса.

Виктория Есауленко в свою очередь обратила внимание, что юристы далеко не всегда осведомлены о нюансах работы маркетологов — зачастую это является первопричиной возможных непониманий. Она проанализировала, какие претензии предъявляют юристы к маркетологам и прокомментировала наиболее распространенные ситуации. Далее г-жа Есауленко, сформулировала главные вопросы маркетологов к юристам — многозадачность, участие в принятии решений, мотивация, коммуникация. Докладчик призвала партнеров юрфирм общаться со своими маркетологами, своевременно доносить им свои решения.

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