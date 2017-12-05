Сегодня 05 декабря 2017 года, 11:45

Парламент во вторник планирует продлить соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

Верховный Совет во вторник планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH17 и определиться относительно временных разрешений на вещание в зоне АТО и пограничных районах Украины. Об этом говорится в повестке дня.

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать гарантийное соглашение (проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и определиться относительно статуса Государственной специальной службы транспорта.

Кроме этого, парламентарии намерены рассмотреть ряд вопросов топливно-энергетического комплекса и определиться относительно законопроекта об изменениях в правила проведения госзакупок и рассмотреть предложения Президента Украины к законопроекту по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.