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Парламент во вторник планирует продлить соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

05 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Верховный Совет во вторник планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH17 и определиться относительно временных разрешений на вещание в зоне АТО и пограничных районах Украины. Об этом говорится в повестке дня.

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать гарантийное соглашение (проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и определиться относительно статуса Государственной специальной службы транспорта.

Кроме этого, парламентарии намерены рассмотреть ряд вопросов топливно-энергетического комплекса и определиться относительно законопроекта об изменениях в правила проведения госзакупок и рассмотреть предложения Президента Украины к законопроекту по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.

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Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

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