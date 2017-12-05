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V Международный форум продвижения юридических услуг начал работу

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве начал работу V Международный форум продвижения юридических услуг. В рамках двухдневного мероприятия запланировано обсуждение широкого спектра вопросов развития юридического бизнеса: анализа глобальных трендов, определение приоритетных направлений для инвестирования, в том числе в инновационные продукты, стратегии и тактике привлечения и удержания клиентов, внутренним и внешним преобразованиям юрфирм, цифровому маркетингу и многое другое.

Открыла Форум сессия, посвященная анализу глобальных трендов развития юридического бизнеса и вызовов 2017 года, которую модерировал Николай Стеценко, управляющий партнер ЮФ AVELLUM. Юлия Червоноокая, директор по развитию бизнеса ЮФ AEQUO сделала обзор тенденций развития и продвижения юридического бизнеса в Украине и в мире. Она особо подчеркнула, что рассчитывать на успех могут лишь те игроки, кто своевременно выявляет и реагирует на изменения.

Валентин Гвоздий, управляющий партнер GOLAW свое выступление посвятил конкурентным преимуществам юридических фирм. Основной актив любой юрфирмы, по мнению докладчика – это ее клиенты и для достижения успеха в первую очередь необходимо знать своего клиента и его потребности, знать, чего на самом деле хочет клиент. Не менее важным является четкое понимание целей самой юрфирмы. Г-н Гвоздий поделился опытом построения отношений с клиентом и рассказал, какими соображениями руководствуется бизнес выбирая своего юридического советника. «Маркетинговую активность необходимо планировать», - подчеркнул управляющий партнер GOLAW.

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