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Верховный суд США одобрил запрет на въезд гражданам для 8 стран

05 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Верховный суд США в понедельник полностью удовлетворил запрос Белого дома на введение ограничений на поездки в США для граждан 8 специально определенных стран.

Ранее американские СМИ назвали введение таких ограничений «запретом на путешествия» направленным против мусульман. Последний - третий - вариант президентского указа вводит ограничения на поездки в США гражданам 8 стран - Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, Северной Кореи и Венесуэлы.

При этом, как сообщают СМИ, данная версия указа не содержит временных ограничений. Читайте также Гавайский суд приостановил новый миграционный указ Трампа Ранее различные американские суды выносили решения о несоответствии законодательству США предыдущих вариантов президентских указов по данному поводу. Решение Верховного суда преобладает те судебные постановления.

Определение Верховного суда назвали принципиально важным достижением для президента США. Напомним, в октябре антимиграционный указ Трампа, подписанный 24 сентября, был заблокирован судьей Дерриком Вотсоном. Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный еще в январе, сразу после его вступления на должность, также был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней. После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, по которому и принял решение суд в Сан-Франциско.

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