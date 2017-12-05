Сегодня 05 декабря 2017 года, 10:14

В ГФС назвали компенсаторы бюджета после введения налога на выведенный капитал

Компенсаторными механизмами после введения налога на выведенный капитал будут борьба с теневым сектором экономики и с контрабандой. Об этом сказал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает пресс-служба ГФС.

«Введение этого налога существенно упростит как ведения учета, так и уменьшит налоговое давление на бизнес. Однако при его введении могут быть существенные потери бюджета, поэтому президент акцентировал внимание на необходимости найти соответствующие компенсаторы, поскольку предварительные потери при введении налога на выведенный капитал в течение года, когда он будет введен, будут составлять на уровне 40 млрд гривен», - сказал Продан.

Компенсаторными механизмами глава ГФС назвал борьбу с теневым сектором экономики, незаконным оборотом подакцизной группы товаров, с контрабандой и нарушением таможенных правил и другие меры, которые сегодня осуществляются фискальной службой.

«Как раз именно эти компенсаторы могут удовлетворить тот минус, который при введении налога на выведенный капитал ляжет на государственный бюджет», - отметил М.Продан.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил о поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%..

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.