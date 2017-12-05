На Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

В период активного развития криптовалют на бизнес-рынке стартовал Brightman — проект киевских юристов. Но это не обычная юридическая фирма, а технологичный консалтинг, который держит фокус своего внимания на сфере криптовалютных инвестиций и ICO.
Brightman упрощают все процессы, предоставляя единую точку входа для бизнеса, который хочет привлечь криптовалютные инвестиции. Таким образом, они оказывают клиенту полный комплекс услуг по запуску ICO с нуля.
«Сегодня ICO, криптовалюта и продажа токенов представляют особый интерес для компаний и частных лиц. В наши услуги входит разработка всей необходимой документации, в частности написание юридической составляющей White Paper, корпоративное структурирование, разработка бизнес модели для проведения ICO, анализ рисков и возможных конкурентов нашего клиента», - рассказал партнер Brightman, Дмитрий Гончаренко.
Brightman говорят о себе, как о юристах новой формации, непохожих на традиционных, порой негибких игроков рынка. Партнеры проекта, получившие образование в США и Европе, действительно имеют современное понимание финансовых вопросов бизнеса, юриспруденции и новых технологий привлечения инвестиций. Это позволило им сформировать довольно обширный пул услуг:
– корпоративное управление
– электронная коммерция
– коммерциализация технологий
– криптовалютные инвестиции/ICO
– венчурное финансирование
– международные бизнес-транзакции
– комплаенс
«Мы консультируем клиентов из самых разных отраслей. Это могут быть как стартапы, в особенности компании из блокчейн-индустрии, так и крупные компании, организации в сфере онлайн-игр и масс-медиа. Среди наших клиентов также разработчики программного обеспечения, предприятия из агробизнеса, и представители ритейла»,– подчеркнула партнер Brightman, Кристина Немчинова.
В ближайших планах Brightman — выход на международный рынок и расширение команды.
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