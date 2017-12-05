Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 декабря 2017 года, 10:14

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

05 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В период активного развития криптовалют на бизнес-рынке стартовал Brightman — проект киевских юристов. Но это не обычная юридическая фирма, а технологичный консалтинг, который держит фокус своего внимания на сфере криптовалютных инвестиций и ICO.

Brightman упрощают все процессы, предоставляя единую точку входа для бизнеса, который хочет привлечь криптовалютные инвестиции. Таким образом, они оказывают клиенту полный комплекс услуг по запуску ICO с нуля.

«Сегодня ICO, криптовалюта и продажа токенов представляют особый интерес для компаний и частных лиц. В наши услуги входит разработка всей необходимой документации, в частности написание юридической составляющей White Paper, корпоративное структурирование, разработка бизнес модели для проведения ICO, анализ рисков и возможных конкурентов нашего клиента», - рассказал партнер Brightman, Дмитрий Гончаренко.

Brightman говорят о себе, как о юристах новой формации, непохожих на традиционных, порой негибких игроков рынка. Партнеры проекта, получившие образование в США и Европе, действительно имеют современное понимание финансовых вопросов бизнеса, юриспруденции и новых технологий привлечения инвестиций. Это позволило им сформировать довольно обширный пул услуг:

– корпоративное управление

– электронная коммерция

– коммерциализация технологий

– криптовалютные инвестиции/ICO

– венчурное финансирование

– международные бизнес-транзакции

– комплаенс

«Мы консультируем клиентов из самых разных отраслей. Это могут быть как стартапы, в особенности компании из блокчейн-индустрии, так и крупные компании, организации в сфере онлайн-игр и масс-медиа. Среди наших клиентов также разработчики программного обеспечения, предприятия из агробизнеса, и представители ритейла»,– подчеркнула партнер Brightman, Кристина Немчинова.

В ближайших планах Brightman — выход на международный рынок и расширение команды.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 48 (1040) от 28/11/17 Свежий номер

Аграрное право

№ 48 (1040)
Государство и юристы

Платежное поучение

Отрасли практики

Биометрические сданные

Судебная практика

Повышенный иск

Частная практика

Последний СИЗОн

Архив голосованийVox Populi

Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?

Издание Президентом Украины указа о назначении «верховных» судей

Подписание и опубликование нового процессуального законодательства

Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

Первое решение Верховного Суда

Все вышеперечисленное

Ничего из перечисленного не считаю главным событием

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом