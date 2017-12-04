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НБУ ввел риск-ориентированный подход к проведению финмониторинга банков

04 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк ввел риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам финансового мониторинга, который является основой для внедрения эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов и финансированию терроризма. Об этом рассказывал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в своей презентации на банковском форуме Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщается, регулятор уже внес изменения в нормативно-правовые акты по риск-ориентированному подходу для банковского сектора.

«Построение эффективной системы противодействия легализации криминальных доходов или финансирования терроризма является достаточно длительной и кропотливой работой, и предполагает самостоятельную разработку каждым банком ряда внутренних процедур (с учетом особенностей и размеров собственной клиентской базы и банковских продуктов), настройку программных комплексов, обучение сотрудников и внедрение многих других важных компонентов», – сказал И.Береза.

По его словам, банки должны сосредоточиться на выявлении и анализе именно рисковых схемных операций с целью предотвращения привлечения клиентов к отмыванию денег и финансированию терроризма. В своей презентации Игорь Береза очертил основные риски, которые существуют в стране, а также привел многочисленные примеры выявленных во время проверок схем, в которых злоумышленники использовали банковские учреждения.

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