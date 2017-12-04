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Правительство снижает стоиомость растаможки авто, - СМИ

04 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Минэкономразвития опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть растаможка автомобилей. Документ опубликован в разделе «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС».

Эти нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из Европейского союза, в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходный период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно будут сокращаться до нуля.

В 2018 году ставки ввозной пошлины для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза устанавливаются в следующем объеме:

Бензиновые:

• С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом более 2 200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом свыше 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

Дизельные:

• С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

• С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

Электромобили: Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокая пошлина (обычно 10%) от таможенной стоимости машины. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%).

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