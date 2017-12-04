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Учреждения со статусом национальных обязали стать приспособленными для инвалидов

04 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко обязал национальные учреждения до 31 декабря 2020 года обеспечить доступность зданий, помещений и придомовой территории для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Указ президента №401 от 2 декабря обнародован на сайте президента.

«Национальные учреждения Украины, которым предоставлен такой статус до вступления в силу настоящего указа, обязаны в пределах средств государственного и соответствующих местных бюджетов, собственных доходов и других источников, не запрещенных законодательством, обеспечить доступность зданий, помещений и придомовой территории для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения до 31 декабря 2020 года», - сказано в нем.

При этом до 2 июля 2018 года, согласно указу, должен быть утвержден порядок сопровождения (оказания помощи) таких лиц.

После вступления в силу этого указа дополнительным основанием для предоставления учреждению статуса национального становится доступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Статус национальных присваивается учреждениям (как правило, образовательным и культурным), достигшим самых высоких показателей в своей сфере деятельности. Такой статус может быть предоставлен не более чем трем учреждениям в соответствующей группе.

Напомним, по данным Минсоцполитики, 90% зданий и сооружений не соответствуют нормам доступности и не приспособлены к потребностям лиц с инвалидностью.

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