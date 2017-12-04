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Axon Partners и Bot&Partners создали бота, который пишет контракты для ИТ-компаний

04 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Bot&Partners и Axon Partners алгоритмизировали тонну договоров, на основании чего создали бота, который пишет контракты для ИТ-компаний. Об этом сообщает в Axon Partners.

«Уже не сосчитаю, сколько миллионов раз слышал от клиентов вопрос: «а что, нельзя мне просто темплейт ваш стандартный продать?». И столько же раз наблюдал недоумение в ответ на мое «мы не продаем темплейты, мы продаем индивидуальный подход». Мы действительно продаем кастомные договоры, а темплейты не продаем потому, что это невыгодно и глупо. Смотрите сами: мы готовим гениальный темплейт договора на разработку ПО по английскому праву и продаем его, скажем, за 200 долларов. Рынок маленький, ну что мешает первому купившему просто переслать его лучшему другу, а тот – своему? Так наш гениальный темплейт превращается в джазовый альбом из анекдота», - говорит довольный собой Дима Гадомский, CEO Axon Partners.

В Axon Partners запустили бота, который делает кастомный договор, не темплейт.

«Вы просто отвечаете на вопросы бота, как если бы общались с Никитой Подгайным или Димой Гадомским, и через мгновение получаете на почту документ. Бот идеально подойдет стартапам, которые готовятся к seed-раунду или только пилят продукт, или просто в свободное от работы время занялись аутсорсом. Частенько более прошаренные члены команды закрепляют за собой права на продукт, из-за чего стартап может не получить финансирование, а команда попросту развалиться», - говорят в Axon Partners.

По словам Наталии Соломахиной, Chief Legal Officer Digital Future, первое, что проверяет венчурный фонд во время стандартного due diligence любого стартапа – это наличие у него авторских прав на продукт, который он презентует инвестору. И обычно мы слышим в ответ «у нас нет денег и желания тратиться на юристов, лучше посмотрите, какой у нас классный и красивый исходный код!». Только права на него остались у разработчиков, которые могли уже и не быть частью дружной команды стартапа. И тут мы уже задумываемся, давать ли денег такому стартапу или нет. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предлагаем купить у нас кастомизированный договор, который нужно заключать с каждым разработчиком еще на стадии MVP. Это не больно и не дорого.

Боты разрабатываются на платформе Андрея Хорсева storytellingbot.com.

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