Украинские банки 25 декабря работать не будут

Украинская банковская система 25 декабря 2017 года работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в соцсети.
«Понедельник, 25 декабря 2017 года – нерабочий день банковской системы Украины», – говорится в сообщении.
Ранее Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховным Советом 16 ноября закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, который устанавливает выходной 25 декабря, на католическое Рождество, и отменяет его 2 мая.
Закон вступил в силу 2 декабря.
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