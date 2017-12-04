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Украинские банки 25 декабря работать не будут

04 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Украинская банковская система 25 декабря 2017 года работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в соцсети.

«Понедельник, 25 декабря 2017 года – нерабочий день банковской системы Украины», – говорится в сообщении.

Ранее Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховным Советом 16 ноября закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, который устанавливает выходной 25 декабря, на католическое Рождество, и отменяет его 2 мая.

Закон вступил в силу 2 декабря.

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