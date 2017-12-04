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ГПУ вызвала на допрос агентов НАБУ

04 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Генеральная прокуратура Украины вызвала агентов Национального антикоррупционного бюро на допрос. Об этом сообщается на странице ГПУ в Twitter.

«В Генеральную прокуратуру Украины приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков. Им будут заданы ряд вопросов, касающихся недавней общей операции ГПУ и СБУ, в которой они фигурировали», - сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, вопросы будут касаться того, как вышеназванные лица стали агентами, не проходя открытый конкурс, как того требует законо о НАБУ, а также об их допуске к гостайне, поскольку у них обнаружили документы с грифом секретности. ГПУ также будет выяснять законность операции НАБУ и провоцирование взятки представителю государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием». По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США – сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии – за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

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