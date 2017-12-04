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Верховный Суд обнародовал постановление об определении дня начала работы

04 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд обнародовал постановление №2 Пленума ВС от 30 ноября с.г., которым определен день начала работы Верховного Суда. Об этом сообщается на веб-портале «Судебная власть Украины».

Заслушав и обсудив информацию судьи Верховного Суда Рогач Л.И., руководствуясь пунктом 11 части второй статьи 46, пунктом 8 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Пленум Верховного Суда постановляет:

1. Определить днем начала работы Верховного Суда 15 декабря 2017.

2.Зазначену Постановление Пленума Верховного Суда обнародовать на веб-портале судебной власти и в газете «Голос Украины».

Постановление подписали: председательствующий на заседании Пленума Верховного Суда Д.Д.Луспеник и секретарь Пленума, судья Верховного Суда Л.И. Рогач.

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Решение Пленума ВС относительно дня начала работы нового Суда

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