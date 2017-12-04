Сегодня 04 декабря 2017 года, 14:34

В США официально разрешили начать торговлю фьючерсами на Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на Bitcoin. Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющая Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE).

Первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом на бирже утверждают, что готовы стартовать «хоть сейчас». Купить бинарные опционы на Bitcoin можно будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald, также получившую разрешение американских властей. Н

а первых порах Комиссия по торговле товарными фьючерсами точно будет следить за торгами. Кроме того, власти попросили обратить пристальное внимание на торги Bitcoin и сами торговые площадки, а в случае чего — моментально докладывать.

«Bitcoin — это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок», — подчеркнул глава комиссии Кристофер Джанкарло.

СМИ указывают на то, что торговые площадки могли и не обращаться за разрешением комиссии, однако рынок криптовалют настолько нерегулируемый, что создание правил в общих интересах: взлет курса виртуальной валюты подогрел интерес со стороны институциональных, крупных и классических инвесторов.

«Запуск фьючерсов на самом деле оздоровит рынок. Это позволит сделать ценообразование более здоровым, а также позволит создать и усовершенствовать законодательную базу», — сказал президент CBOE Крис Конкэннон.