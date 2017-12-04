В правительстве прокомментировали возможность повышения минимальной зарплаты

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверен, что повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году не приведет к инфляции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривен в 2018 году неинфляционным образом», - говорится в сообщении.
Кроме того, П.Розенко считает правильной инициативу Президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. гривен.
Напомним, в 2018 минимальная зарплата украинцев может вырасти до 4,1 тыс. гривен.
На сегодняшний день зарплату меньше 3 200 грн получают 20% украинцев.
Сохранить:
Контакты:
Какое, на ваш взгляд, главное событие в процессе запуска нового Верховного Суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: