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В правительстве прокомментировали возможность повышения минимальной зарплаты

04 декабря 2017 года Источник:Українські Новини

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверен, что повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году не приведет к инфляции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривен в 2018 году неинфляционным образом», - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Розенко считает правильной инициативу Президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. гривен.

Напомним, в 2018 минимальная зарплата украинцев может вырасти до 4,1 тыс. гривен.

На сегодняшний день зарплату меньше 3 200 грн получают 20% украинцев.

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