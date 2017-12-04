«Нафтогазу» увеличат норму дивидендов с 50% до 75% от прибыли

Кабинет министров предложил увеличить для «Нафтогаза Украины» норму дивидендов с 50% до 75% от размера прибыли. Об этом говорится в законопроекте №7000 о государственном бюджете на 2018 год после его доработки ко второму чтению.
По сравнению с первой редакцией проекта Кабмин увеличил доходную часть госбюджета за счет роста экономических показателей государственных предприятий, а также установления базового норматива отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 75% для «Нафтогаза».
24 ноября на сайте Минэкономики был обнародован проект, согласно которому базовый норматив отчисления доли прибыли за 2017 год для госпредприятий должен был сохраниться на уровне 50%, кроме Ощадбанка и энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" (30%).
Проект финплана «Нафтогаза» на 2017 год предполагает получение компанией дохода 234,4 млрд гривен и чистой прибыли 21,8 млрд гривен.
В 2017 году «Нафтогаз» выплатил государству 13,3 млрд гривен дивидендов из прибыли 26,5 млрд. Почти 12 млрд гривен направили на развитие компании, еще миллиард - в резервный капитал.
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